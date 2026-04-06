Spor Federasyonlarından AA'ya Kutlama Mesajı

06.04.2026 12:48
Spor federasyonları, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladı ve mesajlar yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kutlama mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ulusal mücadelemizin haklılığını ve kahramanlık destanı yazan milletimizin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutlarız. Köklü bir tarihe sahip olan ve dünyanın sayılı kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin her köşesine ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyoruz." mesajını yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasında da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Milli Mücadele'nin haklı sesini tüm dünyaya ilan etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de temelleri atılan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Kurulduğu ilk günden bu yana, doğru ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeden yurdun dört bir yanından ve küresel ölçekten haber akışı sağlayan Anadolu Ajansına, nice başarılı ve tarafsız yayın yılları dileriz." denildi.

Ayrıca TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ kişisel hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Milli Mücadele döneminde üstlendiği önemli misyonu ve köklü geçmişini saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
