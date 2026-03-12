Spor federasyonlarından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı - Son Dakika
Spor federasyonlarından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

12.03.2026 14:50
Spor federasyonları, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u yayımladıkları mesajlarla andı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yılında Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonunun anma mesajında ise "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünü ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü gurur ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Türkiye Karate Federasyonu da mesajında, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu ve inancını en güçlü şekilde ifade eden İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünü gururla anıyoruz. Vatan ve millet sevgisini dizelere nakşeden İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.", Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ise "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümünde, milli ruhumuzun mimarı Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Satranç Federasyonunun anma mesajında, "Bağımsızlığımızın sembolü, ruhumuzun tercümanı olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105. yıl dönümü kutlu olsun. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hokey, kano, işitme engelliler, görme engelliler gibi diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA

