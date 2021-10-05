Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Neslihan Aktaş'ı kadrosuna kattı

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın da yer aldığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan Neslihan Aktaş, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza kulübümüze 'hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum

Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz