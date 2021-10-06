Fenerbahçe Kulübü ile Safi Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

Anlaşma kapsamında ayrıca Safiport, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru olurken, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli takım yeni sezonda Fenerbahçe Koleji Safiport Erkek Basketbol Takımı ismiyle parkeye çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sponsorluk anlaşması kapsamında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı bu sezon Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı adıyla mücadelesini sürdürecek.

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