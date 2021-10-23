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Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci'den taraftarlara çağrı Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci'den taraftarlara çağrı Açıklaması

23.10.2021 16:05
Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci'den taraftarlara çağrı Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Ahmet Ketenci FBTV'ye yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajının verilmesi adına Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirterek, "Malumunuz son lig maçımızdan sonra camiamız ciddi anlamda birlik ve beraberlik bütünleşmesinin ruh haline büründü. Başkanımızın çağrısını çeşitli algıları kullanarak başka yönlere çekmeye çalışsalar da bizim buradaki amacımız, Başkanımızın amacı, yönetimin amacı; takımımıza destek olmak, takımımızın bu mücadelede yanında olduğunu göstermektir. Buna taraftarımızı da ortak ederek beraberlik ruhu içerisine girmek istedik." diye konuştu.

Dernekler, taraftarlar, amatör branşlardaki sporcular ve kulüp personelinin yarın sarı-lacivertli takımı desteklemek için sahada olacağını aktaran Ketenci, şunları kaydetti:

"Takımımız da bu desteğin, onlara yüklediği sorumluluğun bilincinde sahada mücadelesini verip alnımızın akıyla çıkacağız inşallah. Taraftarımızdan yarın takımımız sahaya çıktığında onlara müthiş bir destek göstererek yanlarında olmalarını istiyoruz. O yüzden taraftarımızı erkenden stada bekliyoruz. Takım sahaya çıktığında müthiş bir tablo ile karşılaşsın istiyoruz. Tabii pandemiden dolayı yüzde 50 kısıtlaması var. O kısıtlama dahilinde biz, maksimum sayıya ulaşıp, burada taraftarımızla ve Fenerbahçe'mize destek verecek bütün derneklerimizle, başka branşlardaki sporcularımızla tüm Fenerbahçe ailemiz beraber topyekun birlikteliğimizi göstererek takımımızın yanında olacağız. Onların bu mücadelesinde itici güç olacağız. Çubuklunun hayalini kuran altyapıdaki gençlerimiz de burada ağabeylerine müthiş destek verecek, onları da buraya bekliyoruz."

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Ketenci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci'den taraftarlara çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor


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