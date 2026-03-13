"Spor Festivali" ile 8 bin 744 öğrenci sporla buluştu - Son Dakika
"Spor Festivali" ile 8 bin 744 öğrenci sporla buluştu

13.03.2026 13:54  Güncelleme: 13:56
Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Spor Festivali" projesi kapsamında 8 bin 744 öğrenci sporla buluştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Spor Festivali" projesi kapsamında 8 bin 744 öğrenci sporla buluştu. Başkan Umut Yılmaz, sporu temelden başlayarak, genele yaymak istediklerini belirtti.

Gaziantep'te çocukların sporla tanışmasını sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla başlatılan "Spor Festivali" projesi hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Şehitkamil ilçesindeki öğrenciler spor etkinlikleriyle buluşturuluyor.

"Tüm öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz"

Başkan Umut Yılmaz, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, sporun küçük yaşta kazanılması gereken önemli bir alışkanlık olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Çocuklarımızın sporla büyümesini, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Spor Festivali projemizle ilçemizdeki tüm öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Eğlence ve spor bir arada

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde yürütülen proje sayesinde bugüne kadar 8 bin 744 öğrenci spor faaliyetlerine katılma fırsatı buldu. İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de farklı spor branşlarını deneyimleme imkanı yakalıyor.

Keyifli anlar yaşandı

Proje kapsamında son olarak Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğrencileri spor festivaline katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, çeşitli oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Şehitkamil Belediyesi tarafından sürdürülen proje kapsamında yıl boyunca farklı okullardan öğrenciler, spor etkinlikleriyle buluşturulmaya devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

