Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Goller: Dk. 32 ve 56 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 90+4 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)

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