Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan (Dk. 46 Furkan Şeker), Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Tshibola (Dk. 55 Lima), Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 80 Sallalich), Aksel Aktaş (Dk. 75 Serdarcan Eralp), Belyaev (Dk. 55 LuaLua), Eleke

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Dk. 70 Ferhat Yazgan), Eslem Öztürk (Dk. 90+2 Erdem Seçgin), Jetmir Topalli, Ethemi (Dk. 81 Berkay Görmez), Emir Kaan Gültekin (Dk. 81 Mertan Caner Öztürk)

Goller: Dk. 40 Jetmir Topalli, Dk. 51 Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Tshibola, Dk. 28 Ömürcan Artan, Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 83 Arda Kızıldağ, Dk. 87 Eleke, Dk. 88 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 15 Emrecan Uzunhan, Dk. 72 Ethemi (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 13'e yükseltirken, ligde 5 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği 14 puanda kaldı.

Öte yandan başkent ekibi ısınmaya hayatını kaybeden gazeteci Ali Öcal ve Gençlerbirliği taraftarı Çağrı Yenginol'un fotoğrafının olduğu "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtle çıktı.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri de Ali Öcal'ı basın tribününde andı. Akdaş, Öcal'ın basın tribününde her zaman oturduğu yere karanfil bıraktı.