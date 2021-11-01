Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Şengül, Mehmet KapluhanAdanaspor: Karacic, Donkor, Evren Korkmaz, Roche (Dk. 69 Bennasser), Muhammet Ömer Çakı, Cem Özdemir (Dk. 70 Orkan Çınar), Bruns, Uğurcan Yazgılı, Ozegovic (Dk. 90+8 Tetteh), Samed Ali Kaya (Dk.

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