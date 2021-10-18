Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 75 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 82 Cajic), Topalli (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Mertan Caner Öztürk)
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 72 Samet Asatekin), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Tayfun Aydoğan (Dk. 72 Selçuk Alibaz), Rotman, Sedat Şahintürk, Safa Kınalı (Dk. 40 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 40 Diack), Pedersen (Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran)
Gol: Dk. 28 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Erhan Kartal (Tuzlaspor), Dk. 66 Ethemi, Dk. 90+4 Alperen Uysal (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yendi.
Kaynak: AA
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