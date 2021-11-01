Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Grupta haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0 kazandı.

Puan durumu

Haftaya lider giren Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor'a mağlup oldu. Rakibinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Serik Belediyespor'u yenen Hekimoğlu Trabzon, liderliği ele geçirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

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