Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Grupta haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0 kazandı.
Puan durumu
Haftaya lider giren Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor'a mağlup oldu. Rakibinin puan kaybettiği haftada deplasmanda Serik Belediyespor'u yenen Hekimoğlu Trabzon, liderliği ele geçirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1. HEKİMOĞLU TRABZON
|10
|6
|4
|0
|19
|6
|13
|22
|2. SİVAS BELEDİYESPOR
|10
|6
|3
|1
|19
|4
|15
|21
|3. ÇORUM FK
|10
|6
|3
|1
|17
|4
|13
|21
|4. SAKARYASPOR
|10
|5
|5
|0
|17
|2
|15
|20
|5. ANKARASPOR
|10
|6
|2
|2
|23
|11
|12
|20
|6. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|10
|6
|2
|2
|16
|8
|8
|20
|7. SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|10
|6
|2
|2
|17
|14
|3
|20
|8. BODRUMSPOR
|10
|6
|1
|3
|18
|7
|11
|19
|9. SOMASPOR
|10
|5
|2
|3
|16
|13
|3
|17
|10. AFJET AFYONSPOR
|10
|3
|6
|1
|16
|13
|3
|15
|11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|-2
|14
|12. SERİK BELEDİYESPOR
|10
|4
|0
|6
|10
|16
|-6
|12
|13. DİYARBEKİRSPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|12
|-1
|11
|14. İNEGÖLSPOR
|10
|3
|2
|5
|13
|18
|-5
|11
|15. SARIYER
|10
|3
|1
|6
|11
|18
|-7
|10
|16. ERGENE VELİMEŞESPOR
|10
|3
|1
|6
|9
|22
|-13
|10
|17. TURGUTLUSPOR
|10
|2
|3
|5
|12
|18
|-6
|9
|18. NİĞDE ANADOLU
|10
|1
|1
|8
|4
|26
|-22
|4
|19. ADIYAMAN FK
|10
|1
|0
|9
|9
|20
|-11
|3
|20. KAHRAMANMARAŞSPOR
|10
|0
|0
|10
|3
|26
|-23
|0
Kaynak: AA
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