TFF 3. Lig 3. Grup'ta 10. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Grupta haftanın kapanış maçında Fethiyespor, Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk etti. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Bu karşılaşmayla 3. Grup'ta 10. hafta sona ererken Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor müsabakasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. FETHİYESPOR
|10
|8
|1
|1
|31
|11
|20
|25
|2. ESENLER EROKSPOR
|10
|6
|2
|2
|21
|11
|10
|20
|3. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|10
|5
|4
|1
|12
|3
|9
|19
|4. EDİRNESPOR
|10
|5
|4
|1
|11
|3
|8
|19
|5. BELEDİYE DERİNCESPOR
|10
|4
|5
|1
|14
|6
|8
|17
|6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|10
|4
|4
|2
|16
|10
|6
|16
|7. ORDUSPOR 1967
|10
|4
|4
|2
|17
|12
|5
|16
|8. AĞRI 1970
|10
|5
|1
|4
|11
|11
|0
|16
|9. ÇANKAYA FK
|10
|4
|2
|4
|13
|12
|1
|14
|10. İÇEL İDMANYURDU
|10
|3
|5
|2
|11
|11
|0
|14
|11. GÜMÜŞHANESPOR
|10
|3
|4
|3
|7
|7
|0
|13
|12. YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
|10
|3
|3
|4
|11
|17
|-6
|12
|13. KARŞIYAKA
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
|14. MODAFEN
|10
|2
|4
|4
|13
|15
|-2
|10
|15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|10
|2
|4
|4
|11
|15
|-4
|10
|16. MARDİN 1969
|10
|1
|3
|6
|9
|17
|-8
|6
|17. CEYHANSPOR
|10
|0
|3
|7
|5
|25
|-20
|3
|18. KARDEMİR KARABÜKSPOR
|10
|0
|0
|10
|2
|29
|-27
|0
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor