Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftası, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan Beşiktaş-Sporting Lizbon ve Club Brugge-Manchester City maçları sona erdi.

C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Beşiktaş'a konuk olduğu karşılaşmayı 15 ve 27. dakikalarda Sebastian Coates, 44. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia ve 89. dakikada Paulinho'nun golleriyle 4-1 kazandı. Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada Cyle Larin kaydetti. Sporting Lizbon'un 3 puana ulaştığı grupta Beşiktaş'ın puanı bulunmuyor.

A Grubu'nda ise İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 30. dakikada Joao Cancelo, 43. dakikada penaltıdan ve 84. dakikada Riyad Mahrez, 53. dakikada Kyle Walker, 67. dakikada Cole Palmer attı. Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükseldi, Club Brugge ise 4 puanda kaldı.