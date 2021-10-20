Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasına iki maçla devam edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasına iki maçla devam edildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında TSİ 19.45'te oynanan Barcelona- Dinamo Kiev ve Salzburg-Wolfsburg maçları sona erdi. E Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 36. dakikada Gerard Pique'nin attığı golle 1-0 yendi. Barcelona'nın ilk galibiyetini aldığı grupta Dinamo Kiev'in bir puanı bulunuyor. Pique, 16 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer savunma oyuncusu Brezilyalı Roberto Carlos'u yakaladı. G Grubu'nda ise Avusturya ekibi Salzburg, evinde Almanya'nın Wolfsburg takımını 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Karim Adeyemi, 65 ve 77. dakikalarda Noah Okafor kaydetti. Wolfsburg'un tek golü, 15. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi. Bu sonuçla Salzburg 7 puana yükseldi, Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

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