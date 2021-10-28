Üye Girişi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28.10.2021 16:36
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Ersin Erbay, Muratcan IlgazAltınordu: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin (Dk. 83 Ahmet İlhan Özek), Rahmi Salih Kaya, Özgür Deryol, Yusuf Can Esendemir, Kenan Fakılı (Dk. 70 Metehan Yılmaz), Sami Satılmış (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Ersin Erbay, Muratcan Ilgaz

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin (Dk. 83 Ahmet İlhan Özek), Rahmi Salih Kaya, Özgür Deryol, Yusuf Can Esendemir, Kenan Fakılı (Dk. 70 Metehan Yılmaz), Sami Satılmış (Dk. 99 Rıdvan Koçak), Muzaffer Kocaer (Dk. 70 Enis Destan), Şeref Özcan (Dk. 55 Feyttullah Gürlük), Burak İnce, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 83 Hüsamettin Yener)

Büyükçekmece Tepecikspor: Taylan Arman, İnanç Ülken, Doğukan Bad (Dk. 55 Ahmet Demir), Koray Koçaslan, Alperen Mehmet Çaylak, Berkay Ceylan, Berkant Taşkıran (Dk. 46 Muharrem Dakes), Ahmet Can Özer (Dk. 101 Orhan Evci), Yasir Akan (Dk. 46 Feridun Kıroğlu - Dk. 66 Erçağ Evirgen), İsmail Baran Karakoç, Yasin Kargı (Dk. 84 Oktay Eramil)

Goller: Dk. 18 Burak İnce, Dk. 41 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Hüsamettin Yener, Dk. 104 Enis Destan, Dk. 118 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 58 Berkay Ceylan, Dk. 64 Yasin Kargı, Dk. 67 Erçağ Evirgen (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Furkan Metin, Dk. 82 Enis Destan, Dk. 107 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 74 Koray Koçaslan (Büyükçekmece Tepecikspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 3-3 tamamlanan karşılaşmada uzatma bölümü sonunda TFF 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'u 5-3 yenen Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, kupada adını 4. tura yazdırdı.

Uzatmanın son bölümünde sakatlanan Burak İnce, oyuna devam edemediği için Altınordu müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ahmet İlhan Özek, Türkiye Kupası, Salih Kaya, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı 17:26 Japonya, geliştirdiği uçan motosikleti 680 bin dolar fiyata satışa çıkardı Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı 17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme 16:58 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 16:11 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor 15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız 15:56 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı 14:54 Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı         
17:37
Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak         
17:23
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var         
17:07
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY'in ilk kez kullanıldı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun görüntüleri Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY'in ilk kez kullanıldı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun görüntüleri         
16:46
Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk         
16:09
Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor         
15:58
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 17:49:58. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement