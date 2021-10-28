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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28.10.2021 22:45
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Yeni AdanaHakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan DuranAdana Demirspor: Muric, Kaan Kanak (Dk. 64 Tarık Çamdal), Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Gökhan İnler (Dk. 73 Stambouli), Belhanda (Dk. 73 Balotelli), Lucas Castro (Dk. 55 Sinan Kurt), Metehan Mimaroğlu (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran

Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak (Dk. 64 Tarık Çamdal), Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Gökhan İnler (Dk. 73 Stambouli), Belhanda (Dk. 73 Balotelli), Lucas Castro (Dk. 55 Sinan Kurt), Metehan Mimaroğlu (Dk. 64 Yunus Akgün), Ezeh, Assombalonga

Niğde Anadolu: Mertcan Dağlı, Ümit Karaal (Dk. 76 Hüseyin Solaklı), Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 75 Alperen Selvi), Aykut Çolakoğlu, Cumhur Yılmaztürk, Atalay Yıldırım, Mustafa Kaya (Dk. 55 Tayfun Tatlı), Atalay Gürel (Dk. 70 Polat Abay), Ferhat Katipoğlu, Murat Elkatmış (Dk. 70 Recep Türköz), Berat Tosun

Goller: Dk. 11 Belhanda, Dk. 69 ve 80 Assombalonga (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Lucas Castro, Dk. 55 Belhanda, Dk 74 Ezeh (Adana Demirspor), Dk. 75 Cumhur Yılmaztürk (Niğde Anadolu)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu'yu sahasında 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza sahası dışında buluştuğu topa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

69. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Yunus Akgün'ün yerden pasında topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

80. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Soldan kullanılan korner sonrası arka direkte iyi yükselen Assombalonga, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka Adana Demirspor'un üstünlüğüyle 3-0 sona erdi.

Öte yandan, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle ev sahibi takım, maç öncesi üzerinde Sancak ile annesinin fotoğrafı olan ve "Başımız sağ olsun" yazılı siyah tişörtle sahaya çıktı.

Tarık Çamdal, Kaan Kanak, Balotelli, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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