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Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

01.11.2021 19:54
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı ve İsmail Çipe'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Christian Luyindama'nin sözleşmesinin 2 yıl, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin 4 yıl, İsmail Çipe'nin sözleşmesinin ise 1 yıl uzatıldığı bildirildi. Buna göre; Christian Luyindama 2024 yılına kadar, Taylan Antalyalı 2026 yılına kadar, İsmail Çipe ise 2023 yılına kadar kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan imzaları attı.


Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı
Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı

Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, 3 futbolcunun sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor


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