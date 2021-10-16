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Galatasaray ile Konyaspor 41. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Konyaspor 41. randevuda

16.10.2021 09:51
Galatasaray ile Konyaspor 41. randevuda

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Konyaspor 41. randevuda - Son Dakika Spor


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