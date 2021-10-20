Galatasaray, Rusya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rusya'ya gitti.

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