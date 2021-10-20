Galatasaray kafilesi Rusya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Rusya'ya gitti.
Sarı-kırmızılı kafile, sponsor Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan başkent Moskova'ya hareket etti.
Galatasaray, Lokomotiv Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Kaynak: AA
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