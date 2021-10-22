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Galatasaray Moskova'dan galibiyetle döndü, liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray Moskova'dan galibiyetle döndü, liderliğini sürdürdü

22.10.2021 11:53
Galatasaray Moskova'dan galibiyetle döndü, liderliğini sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem'in attığı golle kazanarak Avrupa Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda karşılaştığı Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem'in attığı golle kazanarak Avrupa Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 3'üncü maçında da istediği sonucu aldı. Lazio galibiyetiyle Avrupa'ya ayak seslerini hissettiren Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanında da 1 puan çıkardıktan sonra dün Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Grubun kaderi açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 82'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle büyük bir zafere imza attı ve 7 puanla grup liderliğini sürdürmeyi başardı.FATİH TERİM'İN HAMLELERİ MAÇI ÇÖZDÜAvrupa'daki ideal 11'inden farklı olarak Moskova deplasmanında Kerem, Morutan, Halil gibi isimleri kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, oyunu istediği gibi şekillendirdikten sonra silahlarını son 15 dakikaya girilirken hazırladı ve sonrasında oyuna sürdü. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesiyle Rus temsilcisinin savunması çaresiz kalmaya başladı. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Morutan harika pasında, Kerem'in yaptığı müthiş koşu golü de beraberinde getirdi ve Galatasaray, Rusya deplasmanından 3 puanla döndü.TAKIMDA ÖZGÜVEN ARTTI

Galatasaray bu galibiyetle, Şampiyonlar Ligi seviyesi olarak görülen grubun rakipsiz lideri oldu. Teknik heyet ve futbolculardaki özgüven artarken sarı-kırmızılılarda rehavet yasaklandı. Galatasaray bu galibiyeti pazartesi gününe kadar unutup, Beşiktaş maçına odaklanacak. Florya'da derbi mesaisine başlayacak sarı-kırmızılı ekipte her futbolcusundan yararlanmaya çalışan Fatih Terim, zor günlerin ardından takımda yepyeni bir sayfa açmayı başardı.


- İstanbul

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Moskova, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Moskova'dan galibiyetle döndü, liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor


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