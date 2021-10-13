Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş takımı Kuşadasıspor, 2 maçlık galibiyet hasretine evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor önünde son verdi: 2-0. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 25'inci dakikada Murat ve 39'uncu dakikada Ali Öztürk attı. Bu skorla 7 maçta 4'üncü galibiyetini alıp puanını 14'e çıkaran Kuşadasıspor, grupta 2 hafta önce kaybettiği liderliği yeniden devraldı.

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