Gençler Dünya Judo Şampiyonası başlıyor

Gençler Dünya Judo Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olbia kentinde 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 72 ülkeden 210 kadın ve 285 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi tatamide 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek. Ferdi karşılaşmalardan sonra karma takımlar müsabakaları yapılacak. Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle: Yarın: Erkekler: Emirhan Karahan (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo) 7 Ekim Perşembe: Kadınlar: Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan (63 kilo) Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo) 8 Ekim Cuma Erkekler: Ömer Kemal Aydın, Ahmet Çuhadar (90 kilo) 9 Ekim Cumartesi Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo) Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo) 10 Ekim Pazar Karma takımlar

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