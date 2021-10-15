Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından organize edilen Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Açık Turnuvaları Konya'da başladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, epe müsabakaları yapıldı.

Genç erkekler epede Çınar Öğüt birinci, Efe Halis Elibol ikinci, Karan Ardıç Safcı ve Burak Atay üçüncü oldu. Genç kızlar epede birinciliği Aleyna Ertürk, ikinciliği Damlanur Sönmüş, üçüncülüğü Yağmur Sönmüş ve Berra Sonyüksek elde etti.

Organizasyon, 17 Ekim Pazar günü sona erecek.