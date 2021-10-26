Giresunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.

Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.