Giresunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.
Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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