Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma

Spor gündemi alev aldı! Ali Koç\'tan TFF\'ye çıkarma
18.09.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gideceğini açıkladı. Sarı-lacivertli yönetim, hakem tartışmalarının merkezinde yer alan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılmasını isteyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını ve Alanyaspor maçındaki hakemler için yaptırım talep edecek.

MHK BAŞKANI İÇİN İSTİFA TALEBİ

Sarı-lacivertli yönetim, hakem tartışmalarının merkezinde yer alan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılmasını isteyecek.

HAKEMLERE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Fenerbahçe ayrıca, 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşısında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için disiplin süreci başlatılması ve yaptırım uygulanmasını talep edecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gidecektir" ifadeleri yer aldı.

Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • KaraKartal:
    Koç: "Hacıosmanoğlu'nu tanımazdım. Aramızda onlarca dava var, benim açtığım. İnsanlar tanışınca başka şey oluyor. Büyük dostluklar, büyük kavgalardan çıkmıştır. Hacıosmanoğlu, dik durabilen bir adam." fb ne isterse o oluyo. deplasmana gidince yabancı hakem istedi verildi ama sahasında baskı altına almak için bizim maça Türk hakem verildi. fb dışında herkese laf söylüyor taraf tutuyor. Kendilerini kurtarmak için makama geliyorlar. 163 13 Yanıtla
    Sema sem:
    Admin bu yorumcu şahısla ilgili yorumumu neden yayinlamiyorsun 3 62
  • Kenan:
    Türkiye'deki maçlarını yorumlayan yabancı hakem Clattenburg penaltı olmadığını söyledi. Son dakika beklenenler penaltı değil dedi ve Dakika 7'de de Brown kırmızı yemeli fb maçın başı 10 kişi kalmalıydı. fb haksızca 1 puan kazandı, alanyanın 3 puanı çalındı 137 14 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    gitmişken tranzonun hakkını yediğinizi de konuşun bi zahmet .. 109 14 Yanıtla
    Mehmet Emin Aloş:
    trabzonun ansnı mı dikmişsiz 3 29
  • Delikanlı:
    göztepe maçı 1, alanya maçı 1, trabzonspor maçı haksız 3 puan kazandırılmıştır fbye. bu şehirlerin kulüplerin hakkı çalınmıştır. onlara mı itiraz edecek? 77 9 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    top ayağından çarpıp eline geliyor,ne penaltısı kural bilmez salaklar 74 7 Yanıtla
    Mehmet Emin Aloş:
    aynısı 6s macinda verildi dangalak 2 25
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ahu Yağtu apar topar hastaneye kaldırıldı
Kraliyet törenine damgasını vurdu First Lady’yi tanıyabilene aşk olsun Kraliyet törenine damgasını vurdu! First Lady'yi tanıyabilene aşk olsun
Diyanet İşleri Başkanlığı’na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi

20:50
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 21:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.