Gürpınar'ın şampiyonu Arkboyuspor oldu

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının şampiyonu Tutmaç spor'u 8-7 yenen Arkboyuspor oldu.

Final maçı öncesi düzenlenen gösteri maçında Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ında ter döktüğü kaymakamlık ve belediye takımları arasındaki müsabaka izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Maçın ardından turnuvanın finalistleri Tutmaçspor ve Arkboyuspor karşı karşıya geldi. İki takımın birbirine üstünlük sağlayamadığını maç penaltılara gitti. Penaltılar sonrasında Tutmaçspor'u 8-7 yenen Arkboyuspor, turnuvanın şampiyonu oldu.

Yoğun katılımın olduğu final maçının ardından bir konuşma yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, turnuvanın mahalleler arası dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti. Bu tür sportif organizasyonları gençlerle buluşturmanın memnuniyetini yaşadığını kaydeden Tanış, "Geliştirdiğimiz projeler ile her fırsatta gençlerimizin yanında olmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle gençlerimizi bir arada tutacak bu tür sportif çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Bu anlamda da etkinliklerimizin artırarak devam etmesini sağlayacağız. Bununla beraber gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla fabrika kurarken bir yandan da modern spor tesisleri ile ilçemize yeni eserler kazandırıyoruz. Benim nazarımda turnuvaya katılan tüm takımlar şampiyondur. Her birinizi tebrik ediyorum" dedi.

Final müsabakasına Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Ömer Uslu, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç ve çok sayıda taraftar katıldı. - VAN