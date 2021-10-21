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Haldun Domaç'ın 40 yılda yaşadığı anıları kitap oldu - Son Dakika

Haldun Domaç'ın 40 yılda yaşadığı anıları kitap oldu

21.10.2021 10:47
Haldun Domaç'ın 40 yılda yaşadığı anıları kitap oldu

Gazeteci, televizyon yorumcusu Haldun Domaç, 40 yılda biriktirdiği anıları kitap haline getirdi.

Gazeteci, televizyon yorumcusu Haldun Domaç, 40 yılda biriktirdiği anıları kitap haline getirdi. "Böyle Tesadüf Olmaz" Gazeteden Televizyona Anılar adıyla yayınlanan kitapta, Türk sporu ve özellikle Türk futbolunun sembol isimlerine ilişkin, çarpıcı ve ilginç anılar yer alıyor.

Yazar Haldun Domaç, kitapla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir tesadüf sonucu başladığım ve severek yaptığım bu meslekte tam 40 yılı geride bırakınca, 40 yıllık bir birikimi de kucağımda buldum. Meslek yaşamımdaki bu yolculukta yazılı, görsel ve işitsel basında görev yaparken, çok kıymetli anılar biriktirdim. Bugün de ülke sporunun gündeminde bulunan pek çok isimle özel anılarım, özel röportaj ve sohbetlerim oldu. Bazen yurt dışında ilginç olayların ve yerlerin tanığı oldum, bazen yurt içinde ünlü isimlerle sırdaşlık yaptım. Bazı yaşanmışlıklardan; bu mesleğe gönül verenlerin ve spor dünyasında yaşananları merak edenlerin dersler çıkaracağını düşündüm" dedi.

Yazar, kitapta anıları bulunan bazı isimleri ve olayları şöyle açıkladı:

"Bu kitapta, Can Bartu, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen, Tony Schumacher Beyaz ve Zeki Müren gibi önemli kişilerle kesişen yollarımız ve Atina Zaferi gibi pek çok olayı bulacaksınız." - İSTANBUL

Haldun Domaç, Kitap, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haldun Domaç'ın 40 yılda yaşadığı anıları kitap oldu - Son Dakika Spor


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