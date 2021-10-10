San Marino Andorra maçı Halil Umut Meler'in

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak San Marino-Andorra maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak San Marino- Andorra maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, San Marino ile Andorra arasında 12 Ekim 2021 Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında düdük çalacak. San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Mücadelede Mete Kalkavan VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

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