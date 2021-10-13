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Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika

Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor

13.10.2021 11:50

- (Özel) Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor Kayseri'de 2010 yılında kurulan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenmanlara katılan 42 kardeş ter döküyor.

- (Özel) Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor

KAYSERİ - Kayseri'de 2010 yılında kurulan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenmanlara katılan 42 kardeş ter döküyor.

Kayseri'de 11 yıldır faaliyet gösteren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenmanları dolu dolu geçiyor. Hafta sonları yapılan antrenmanlara katılan 42 kardeş beraber hem ter döküyor hem de basketbol oynayarak gelişimlerine katkıda bulunuyor. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Başantrenörü Hasan Aksoyak, "Kulübümüz 2010 yılı Ekim ayında kuruldu. 11 yıldır antrenmanlarımız devam ediyor. Kulüp olarak genel felsefemiz önce iyi insan, iyi sporcu ve iyi basketbolcular yetiştirmektir. Bu bağlamda yılın 12 ayı boyunca antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kulübümüzde mevcut antrenmanlarımıza devam eden şuan 42 tane kardeş sporcularımız var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü bu evlerin tamamında basketbol konuşuluyor. Büyük ağabeyleri ve ablaları küçük kardeşlerine rol model oluyorlar. Basketbol kültürü geniş çevreye yayılıyor. Komşularına ve akrabalarına yayılıyor. Bu sayede de çocuklar kendilerine güvenmeyi, sorumluluk almayı, paylaşmayı, kazanmayı ve kaybetme duygularını öğreniyorlar. Sonrasında da lise ve üniversite hayatlarında da spor yapmaya devam ediyorlar. Böylece sağlıklı bireyler yetiştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar için eğitimde spor kaçınılmazdır"

Antrenmanların çok zevkli geçtiğini kaydeden Aksoyak, "Evde de iyi anlaşan kardeşler. Burada da aynı maç içerisinde beraber mücadele ederek aynı amaç doğrultusunda çalışıyorlar. Buda onların birbirlerine kenetlenmesine fayda sağlıyor. Günümüz şartlarında okul hayatı çok uzun sürüyor. Evde özel dersleri ve dershaneleri var. Kardeşler evde bir arada vakit geçiremiyorlar. Burası onların en iyi vakit geçireceği yer oluyor. Bu sayede de birbirleri ile keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyoruz. Velilerde bu durumdan çok memnunlar. Çocuklarının biri başka bir branşla ilgilense onlar içinde çok yorucu oluyor. Hepsi aynı yere geliyorlar. Basketbol sevgisi ailecek onlara yerleşti. Kulüp olarak da koskoca bir aile olduk. Ailemizde her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Yeni kardeşlerimiz geliyor. Çocuklar için eğitimde, sporda kaçınılmazdır. Önemli olan çocukların planlı ve programlı bir şekilde ikisini bir arada yürütebilmeleridir. Bu sayede hem sağlıklı hem zeki bireyler yetişmiş olacak" diye konuştu.

Dilara Coşkun: "Birbirimizi motive ederek çalışıyoruz"

Ağabeyi ve kardeşiyle beraber antrenmanlara katılan 16 yaşındaki Dilara Coşkun, "Antrenmanlar kardeşlerimle beraber daha güzel ve daha eğlenceli gidiyor. Birbirimizi motive ederek çalıştığımız için çok mutluyuz. Ben ağabeyimden özenerek başladım. Kardeşimde benden özenerek başladı. Bu şekilde ilerliyoruz" dedi. 10 yaşındaki Kaan Coşkun da, "Basketbolu seviyorum. İyi ki basketbol var. Basketbol çok güzel. Yaşıtlarımda isterlerse gelebilirler" şeklinde konuştu. Yavuz Coşkun da, "11 yıldır Hasan hocamın öğrencisiyim. 2011 yılında bu spora başladım. Basketbolu severek oynuyorum. Kardeşlerimle boş zamanlarımızda antrenmanlar haricinde basketbol oynarız. Sürekli onların maçlarını da takip ederim. Onlarda severek oynuyorlar. Ailecek bu sporu seviyoruz" ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki İlkay Yiğit Dursun, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Burası ban çok güzel şeyler kattı. Burada çok gelişim kat ettim" dedi. İlkim Dursun da, "Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Basketbol olmazsa olmazımız gibi bir şey. Spor hayatımızın bir parçası olmalı. Spor yapmadan hayat çok boş geçiyor gibi oluyor. Bence herkes spor yapmalı" diye konuştu.

Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor
Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor
Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor
Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor

basketbol, Kayseri, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hasketbol Kulübü'nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika
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