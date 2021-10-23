Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Kaynak: AA
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