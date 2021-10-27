Hentbol: Toplu sonuç

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç oynandı. Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında ise tek müsabaka yapıldı.

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