Hüseyin Eroğlu: "Bireysel hatalardan yediğimiz goller farkı açtı"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, "Bireysel hatalardan yediğimiz goller farkı açtı. İkinci yarı planlarımızın dışında gelişti. Erzurumspor kaliteli bir takım. Bu maç geride kaldı. Üzgünüz ama ilk 45 dakikada doğru oyun oynadık. Bizim almamız gereken ders maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerektiği oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'a 6-2 mağlup olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, genç bir takım oldukları bu yüzden bireysel hatalara engel olamadıklarını ifade ederek, "Milli takım arasından sonra kazanarak başlamak istedik. Taktiksel anlamda iyi hazırlandık. İlk yarı bizim kontrolümüzdeydi. 2 farklı öne geçtik. Maçın sonucu maalesef çok kötü bitti. Devreye 2-0 girseydik her şey farklı olabilirdi. Tecrübesizlikten ilk golü yedik. Bir anda 2-2 oldu. Planladığımız deplasman oyunu güzel giderken devre sonu moral anlamında geriye düştük. İkinci yarı kolay olmadı. Bireysel hatalardan yediğimiz goller farkı açtı. İkinci yarı planlarımızın dışında gelişti. Erzurumspor kaliteli bir takım. Bu maç geride kaldı. Üzgünüz ama ilk 45 dakikada doğru oyun oynadık. Bizim almamız gereken ders maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerektiği oldu" şeklinde konuştu. - ERZURUM