İnegölspor, Şaban Yıldırım ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'in, Sakaryaspor mağlubiyeti sonrası istifa etmesinin ardından İnegölspor yönetimi, göreve Şaban Yıldırım'ı getirdi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Sezona, Hasan Erkin Şimşir hocamızla başlamıştık. En son oynadığımız ve farklı yenildiğimiz Sakaryaspor maçından sonra istifasını sundu. Biz de yönetim kurulu olarak kabul ettik. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yaptığımız arayış sonrası Şaban Yıldırım ile sezon sonuna kadar anlaştık" dedi. Şaban Yıldırım ise, "Tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum. Başkan Yardımcımız Aziz Bolat beni aradığında tekrar bir heyecan duydum. Yaptığımız görüşme sonucunda, her iki tarafta gerekli fedakarlıklar yaparak bu anlaşmayı imzaladık" şeklinde konuştu.