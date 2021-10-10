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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

10.10.2021 20:05
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Batuhan SöylemezoğluAnadolu Efes: Erten Gazi, Beaubois 11, Micic 18, Moerman 7, Pleiss 17, Tolga Geçim 8, Larkin 4, Doğuş Balbay 3, Dunston 10, Yiğitcan SaybirPınar Karşıyaka: Yunus Sonsırma 4, Taylor 10, M'baye 13, Colson 11, Semih Erden...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Batuhan Söylemezoğlu

Anadolu Efes: Erten Gazi, Beaubois 11, Micic 18, Moerman 7, Pleiss 17, Tolga Geçim 8, Larkin 4, Doğuş Balbay 3, Dunston 10, Yiğitcan Saybir

Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsırma 4, Taylor 10, M'baye 13, Colson 11, Semih Erden 2, Roll 23, Blackmon 3, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 3, Burak Can Yıldızlı 4

1. Periyot: 17-17

Devre: 43-45

3. Periyot: 59-65

5 faulle çıkan: 38.42 Moerman (Anadolu Efes)

ING Basketbol Süper Lig'in 3. haftasında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yendi.

Anadolu Efes üst üste üçüncü kez kazanırken, Pınar Karşıyaka ilk kez mağlup oldu.

Pınar Karşıyaka, ilk 2 dakikada Colson ve Semih ile boyalı alanda etkili oldu ve 6-2 üstünlük yakaladı. 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, Tolga'nın 3 sayılık basketiyle 4. dakikada 9-6 ile skoru lehine çevirdi. Sert savunma karşısında iki takım da zorlanırken maçın ilk çeyreği 17-17 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda her iki ekip boyalı alanda iyi savunma yaptı ve dış şutlardan sayı üretmeye çalıştı. Anadolu Efes'te Yiğitcan ve Micic, Pınar Karşıyaka'da ise Can ile Taylor üç sayılık basketlerle takımına skor üstünlüğü sağlamaya çalıştı. Dunston ile boyalı alanda da sayı üretebilen ev sahibi ekip, 16. dakikada 5 sayılık üstünlük (32-27) yakaladı. Pınar Karşıyaka, Roll'ün 5 sayısıyla son dakika içinde 42-40 öne geçti. Anadolu Efes, Pleiss'in üç sayılık basketiyle skoru lehine çevirmeye çalıştıysa da Pınar Karşıyaka buna Blackmon ile karşılık vererek soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Maçın ikinci yarısının başında da büyük çekişme yaşandı ve 25. dakika 54-54 beraberlikle geçildi. Alan savunmasıyla pota altını iyi kapatan Pınar Karşıyaka, rakip oyuncular Larkin ve Beaubois'in dış şutları kaçırmasını iyi değerlendirdi. Roll ile üst üste üç sayılık basketler bulan konuk ekip, periyodun son dakikası içinde 9 sayılık fark (65-56) yakaladı. Maçın 3. çeyreği de 65-59 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyoda alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, Doğuş ile hem hücumda hem savunmada ritim yakaladı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 12-2'lik seri sonunda 35. dakikada 71-67 öne geçti. Anadolu Efes, Micic ile hücumlardan boş dönerken Pınar Karşıyaka Roll ile sayılar üreterek 38. dakikada 74-73 üstünlük yakaladı. Son dakikasına 76-76 beraberlikle girilen maçın bitimine 29 saniye kala Colson ile faul atışlarından birini sayıya çeviren Pınar Karşıyaka, 77-76 ile tekrar öne geçti. Buna Larkin ile karşılık veren Anadolu Efes, bitime 21 saniya kala 78-77 ile skoru lehine çevirdi. Pınar Karşıyaka'nın son hücumunda Larkin ve Dunston ile Roll'ün basketine izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 78-77 kazandı.

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Şahin, Zafer Yılmaz, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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