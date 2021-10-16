Gaziantep Basketbol: 68 - 70

SALON: AkatlarHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Reaves 6, Bone 16, Jefferson 14, Egehan Arna 6, Furkan Haltalı, Lawson 8, Whitehead 13, Mehmet Yağmur 5, Hakan Sayılı, Yağız AksuGAZİANTEP BASKETBOL: Luther 21, Doyle 19, Gulley 14, Kaba 5, İsmail Cem Ulusoy 5, Peterson 6, Orhan Aydın Haciyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar1. PERİYOT: 18-23DEVRE: 32-373. PERİYOT: 48-48
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'a 70-68 yenildi.
Kaynak: DHA
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