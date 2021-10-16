SALON: AnkaraHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat ParlakTÜRK TELEKOM: Perez 15, Harrison 10, Dawkins 2, Samet Geyik 2, Johnson 6, Ellis 9, Can Uğur Öğüt 10, Berk Demir 5, Dorukhan EngindenizDARÜŞŞAFAKA: Caupain 11, Doğuş Özdemiroğlu 2, Pineiro 4, Boothe 7, Olaseni 8, Sinan Güler, Cullough 10, Troy Selim Şav 4, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan1. PERİYOT: 9-11DEVRE: 28-26
3. PERİYOT: 36-39
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Türk Telekom, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 59-46 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Darüşşafaka: 59-46 - Son Dakika Spor