SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan ÇakarANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten GaziGALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 21'İNCİ PERİYOT: 27-27İLK YARI: 51-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-71
ING Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes'i 92-85 yendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray Nef: 85-92 - Son Dakika Spor