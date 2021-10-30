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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

30.10.2021 22:22
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Orhan Çağrı HekimoğluTürk Telekom: Perez 13, Harrison 11, Samet Geyik 16, Dawkins 10, Johnson 10, Berk Demir 3, Ellis 2, Dorukhan Engindeniz 3, Can Uğur Öğüt 6Bahçeşehir Koleji: Jones 4, Hall 11, Smith 12, Oğuz Savaş 11, Berkay Candan 5, Bentil...

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Perez 13, Harrison 11, Samet Geyik 16, Dawkins 10, Johnson 10, Berk Demir 3, Ellis 2, Dorukhan Engindeniz 3, Can Uğur Öğüt 6

Bahçeşehir Koleji: Jones 4, Hall 11, Smith 12, Oğuz Savaş 11, Berkay Candan 5, Bentil 14, Muhammed Baygül 7, Solomon 11, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 23-21

Devre: 42-42

3. Periyot: 64-65

5 faulle oyundan çıkan: 37.98 Solomon (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 75-74 yenildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 14-8 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Perez, Samet ve Dawkins'in sayılarıyla 12-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, periyodun bitimine 1,5 dakika kala 20-14 öne geçti. Son dakikaları karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Türk Telekom 23-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith ve Bentil ile bulduğu sayılarla 13. dakikada 30-24 öne geçti. Periyodun 14'üncü dakikasına kadar 1 sayıda kalan Türk Telekom, Johnson'un sarıyla aradaki farkı eritmeye çalıştı. Ev sahibi ekibine Hall ile bulduğu sayılarla karşılık veren konuk ekip, mücadelenin 16. dakikasında farkı 10 sayıya çıkardı: 28-38. Ev sahibi ekip, Perez, Harrison ve Ellis'in sayılarıyla farkı kapattı. Mücadelenin ilk yarısı 42-42 eşitlikle sonuçlandı.

Üçüncü periyotta iki takımda katı savunma yaparak başladı. Türk Telekom'da Perez, Harrison ve Samet'in sayılarına, Hall, Muhammed Baygül ve Solomon ile karşılık veren Bahçeşehir Koleji 28. dakikayı 59-55 önde tamamladı. İki takımında yüzdeli atışlar bulduğu periyodu Bahçeşehir Koleji 65-64 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom arka arkaya bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakalayarak 34. dakikayı 71-65 önde geçti. Pota altında katı savunma uygulayan konuk ekip, Bentil ile bulduğu sayılarla farkı eritti. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi Bahçeşehir Koleji, 75-74 kazandı.

Basketbol Süper Ligi, Can Uğur Öğüt, Erşan Kartal, Ali Şakacı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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