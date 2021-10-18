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İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası - Son Dakika

İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası

18.10.2021 19:50
İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası

UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanan EURO 2020 final maçında taraftarlarının stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.

Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonuna stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin avro para cezası verildi.

İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.

England, İtalya, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İngiltere'ye bir maç seyircisiz oynama cezası - Son Dakika
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