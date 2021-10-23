İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda 4'üncü, erkeklerde 6'ncı sırayı aldı.

İtalya'nın Pescara şehrinde sona eren şampiyonada Kadın Milli Takımı, bronz madalya karşılaşmasında Litvanya'ya 46-34 yenilerek 4'üncü oldu.

Erkek Milli Takımı ise 5-6'ncılık klasman maçında Yunanistan'a 80-51 mağlup oldu ve şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Kadınlar finalinde İtalya, Rusya'yı 63-61, erkekler finalinde ise Ukrayna-Rusya'yı 62-44 yenerek şampiyonluğa ulaştı.