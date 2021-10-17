İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ı 57-53 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini 14-13 geride geçen milli takım, ikinci periyotta üstün bir oyunla devreye 28-19 önde girmeyi başardı.

Başa baş mücadelenin olduğu üçüncü çeyreği Yunanistan 40-37 üstün tamamlarken, son periyotta daha iyi bir oyun çıkaran milliler, maçtan 57-53 galip ayrıldı.

Milli takım, gruptaki üçüncü müsabakasında yarın TSİ 17.00'de Litvanya ile karşılaşacak.