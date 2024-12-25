Spor İstanbul Eğitmenleri Branş Sınavında Ter Döktü - Son Dakika
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Spor İstanbul Eğitmenleri Branş Sınavında Ter Döktü

Spor İstanbul Eğitmenleri Branş Sınavında Ter Döktü

Spor İstanbul bünyesindeki 1.166 eğitmen, çeşitli branşlarda teorik ve uygulamalı sınavlara girdi. Başarıyla geçen eğitmenler, terfi için önemli bir kriter olan 70 puan barajını aşmak için mücadele etti.

25.12.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
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Spor İstanbul eğitmenleri bu kez sınavda terledi

İSTANBUL, - FUTBOLDAN voleybola, fitness'tan cimnastiğe kadar birçok branşta İstanbullulara spor ve fiziksel egzersiz yaptıran bin 166 Spor İstanbul eğitmeni, branş sınavlarında ter döktü. Teorik ve uygulamalı sınavda alacakları puan, eğitmenlerin terfilerinde rol oynayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 23 farklı branştaki bin 166 eğitmenine branş sınavı yaptı. Eğitmenlere temel antrenörlük becerileri ve branş bilgisi başlıkları altında 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Uygulamalı etabı da yapılacak olan 2024 Branş Sınavları'ndan 70 ve üzeri puan alan eğitmenler başarılı sayılacak ve eğitmenlerin terfi almalarındaki kriterlerden biri olacak. 2024 Eğitmen Branş Sınavları'na Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur ve Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu da katılarak, sınavda ter döken eğitmenlere destek oldular.

RENAY ONUR 'EĞİTMENLERİMİZ LİYAKATİN ÖRNEĞİ'

Sınav öncesi eğitmenlere bir teşekkür konuşması yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, liyakate büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Bunun en iyi örneği bugün buraya gelen sizlersiniz. Bu sınav bundan sonraki yolculuklar için önemli. Bizim neredeyse belgesiz eğitmenimiz kalmadı. Şimdi bir başka seviyeye çıkartıyoruz kendimizi ve amacımız tüm eğitmenlerin ikinci derece kategori belgesinin olması. Daha çok spor yapan ve daha çok harekete geçen bir şehir, daha sağlıklı bir şehir demek olduğu kadar daha çok sporcu da demektir. Bu hem spor kültürü inşası için hem de sportif açıdan daha başarılı jenerasyonların temel şartlardan biri. Siz eğitmenlerimizin sporu sevdirdiği her çocuk, bu ülkenin gelecek nesillerine kıymeti tartışılmaz bir katkı demek" dedi.

İLKER ÖZTÜRK 'EĞİTMENLER HER NOKTADA VATANDAŞLA TEMASTA'

İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ise eğitmenlerin varlığının birçok açıdan çok değerli olduğunu kaydederek, sözlerine "Eğitmenler bulunulan her noktada vatandaşla temas halinde. Sadece mesleki derinliği olan değil; temsil özelliği de olan ve çok iyi fotoğraf vermesi gereken bir noktadalar. Bu sınavlar eğitmenlerin kendilerini güncellemeleri için yapılan çalışmalar. Yoksa zaten her arkadaşımız üniversite seviyesinde okulunu okumuş, yüksek lisansını yapmış ve kendini belli seviyeye getirmiş kişiler. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz gayretlerden ötürü de teşekkür ediyorum" diye devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Spor İstanbul Eğitmenleri Branş Sınavında Ter Döktü - Son Dakika

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