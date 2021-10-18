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İstanbulspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

İstanbulspor-Tuzlaspor maçının ardından

18.10.2021 23:02
İstanbulspor-Tuzlaspor maçının ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 1-0 kazandıkları Tuzlaspor maçında çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 1-0 kazandıkları Tuzlaspor maçında çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dalgıç, "Çok önemli bir maç oynadık. Rakibimiz, ligin iyi takımlarından. İyi organize olduk ve rakibimizi iyi analiz ettik. Aldığımız önlemler neticesinde oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi ve maçı kazandık." diye konuştu.

Sakatlıktan dönen 5 oyuncunun iyi performans gösterdiğini aktaran Dalgıç, "Sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Onlar çok iyi performans sergiledi. Özellikle İstanbulspor adına en büyük kazançlardan birinin Michael Ologo olduğunu düşünüyoruz. Ologo iyi bir performans gösterdi." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Hüseyin Dalgıç, ligin 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İçeride ve dışarıda aynı oyunu oynayıp galibiyete odaklanıyoruz. Keçiörengücü maçını da kazanmaya gideceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Uğur Tütüneker: "Kendi oyunumuzdan çok uzaktık"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, kendi performanslarından çok uzak olduklarını söyledi.

Gol pozisyonu üretmek için üçüncü bölgeye gidemediklerini aktaran Tütüneker, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Kendi oyunumuzdan çok uzaktık. Golü bulana kadar rakibimiz oyuna hakimdi. O dönem oyuna ortak olamadık. Golden sonra ortak olmaya çalıştık ama pozisyon üretemedik, üçüncü bölgeye hiç inemedik. İkinci yarı da aynı şekildeydi. İstanbulspor'u tebrik ediyoruz. Bir an önce kendimizi toparlayıp kendi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün çok top kaybettik." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu, Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbulspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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