İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

Avrupa Hentbol Federasyonu Kadınlar Avrupa Kupası (EHF European Cup) 2'nci Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan ekibi AESH Pylea'ya 28-27 mağlup oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 16-13 üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş maçı yarın aynı salonda saat 16.00'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde 3'üncü tura yükselecek.
Kaynak: DHA
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