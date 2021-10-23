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İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28 - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

23.10.2021 18:40
İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

Avrupa Hentbol Federasyonu Kadınlar Avrupa Kupası (EHF European Cup) 2'nci Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan ekibi AESH Pylea'ya 28-27 mağlup oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu Kadınlar Avrupa Kupası (EHF European Cup) 2'nci Tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan ekibi AESH Pylea'ya 28-27 mağlup oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı İzmir ekibinin 16-13 üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş maçı yarın aynı salonda saat 16.00'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde 3'üncü tura yükselecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu, Yunanistan, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyespor - AESH Pylea: 27-28 - Son Dakika
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