İzmir'de geleneksel rahvan at yarışları yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla geleneksel rahvan at yarışları yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla geleneksel rahvan at yarışları yapıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin katkılarıyla Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden toplamda 164 rahvan atı 9 farklı kategoride yarıştı. 1950 yılından bu yana düzenlenen yarışların geçtiğimiz yıl korona virüsü nedeniyle düzenlenemediğini belirten Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, yarışların bu yıl 36. kez Cumhuriyet Koşusu adı altında gerçekleştirildiğini ifade etti. - İZMİR

Son Dakika

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam

Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor

Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi

Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu