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Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki - Son Dakika

Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki

01.11.2021 12:49
Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da kulüp başkanı Halil Deligöz, Hekimoğlu Trabzonspor FK maçında kalecinin sakatlanıp ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun devamında rakip futbolcunun orta sahadan boş kaleye attığı gole tepki gösterdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'da kulüp başkanı Halil Deligöz, Hekimoğlu Trabzonspor FK maçında kalecinin sakatlanıp ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun devamında rakip futbolcunun orta sahadan boş kaleye attığı gole tepki gösterdi. Deligöz, hakemin kaleciyi yerde yatarken görmesine rağmen oyunu durdurmadığını söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un kulüp başkanı Halil Deligöz, dün oynanan Hekimoğlu Trabzonspor FK'nin 2-0 kazandığı maçın hakemi Efe Tanrıverdi ile rakip takım teknik direktörü Bahattin Güneş'in, centilmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunduğunu söyledi. Başkan Halil Deligöz, 59'uncu dakikada ceza sahası dışında topu rakip sahaya uzaklaştıran Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir'in sonrasında sakatlanarak yere yattığını, Demir'in hakeme sakatlandığını belirtmek için seslendiğini dile getirdi. Deligöz, Serik Belediyespor futbolcularının da bu sırada oyunun durmasını talep ettiğini ifade etti.

KALECİ YERDE YATARKEN GOL ATILMASINA TEPKİHakem Efe Tanrıverdi'nin sakatlanan kaleciyi yerde görmesine rağmen oyunu devam ettirdiğini savunan Deligöz, "Bu sırada orta sahada bulunan Hekimoğlu Trabzonspor oyuncusu Mustafa Ethem Erboğa, kalecinin yerde yattığını gördüğü halde orta sahadan boş kaleye topu gönderdi. Golün ardından oyuncularımız ve teknik heyetimiz maçın orta hakemine, kalecimizin sakat olduğunu, yerde yattığını gördüğü halde oyunu durdurmadığı ve devam ettirdiğini belirterek itiraz etti. Hekimoğlu Trabzonspor'un bazı oyuncuları golün sayılmaması gerektiği ya da Serik Belediyespor'a haksız gol atıldığı için kalenin boş bırakılması yönünde öneride bulundu. Ancak teknik direktör Bahattin Güneş ve yönetici Yakup Ateş tarafından bu öneri kabul etmedi" diye konuştu.GOL ATAN FUTBOLCUYA ELEŞTİRİKaleci sakatlandığı veya sakatlık nedeniyle yerde olduğunda oyunun durdurulması gerektiğini savunan Deligöz, şöyle konuştu: "Bu nedenle hakem Efe Tanrıverdi'yi maçı devam ettirdiği, boş kaleye atılan golü verdiği için fair play hareketlerine aykırı davranıştan dolayı kınıyorum. Hekimoğlu Trabzonspor oyuncusu Mustafa Ethem Erboğa'yı, kaleci yerde yatarken topu oyun alanı dışına göndermesi gerektiği halde, boş kaleye gol attığı için şiddetle kınıyorum. Burada Mustafa Ethem Erboğa, futbolcuya yakışmayan bir hareket yapmıştır.""TAKIMIMIZA YAPILMIŞ SUİKAST"

Deligöz, 69'uncu dakikada Hekimoğlu Trabzonspor'un attığı ikinci gol pozisyonunun ofsayt olduğu halde yan hakem ve orta hakem tarafından görmezden gelindiğini iddia etti. Hakem Efe Tanrıverdi'nin yanlış kararından kaleci İsmail Cengiz'in 50'nci dakikada kırmızı kart gördüğünü, yerine oyuna giren İbrahim Demir'in de 9 dakika sonra sakatlandığını anlatan Deligöz, İbrahim'in de maçın kalan süresinde sakat olmasına rağmen oyuna devam ettiğini dile getirdi. İki kalecinin de gelecek hafta sahada yer alamayacağına değinen Deligöz, "Önümüzdeki maçlarda 3'üncü kalecimiz sahaya çıkacak. Bu tamamen takımımıza yapılmış suikasttır. Biz Serik Belediyespor olarak hakem entrikalarından yılmadık, yılmayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan isteğimiz, hakemlerimizin hatalarına müdahale edilmesiyle tarafsız ve centilmenliğe yakışan maçlar yönetmelerini istiyoruz. TFF'nin görevlendirdiği temsilci ve gözlemcileri göreve davet ediyoruz" dedi.


- Antalya
Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki
Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki
Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki
Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki
Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki

Futbol Federasyonu, İbrahim Demir, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kaleci sakatken, orta sahadan boş kaleye atılan gole tepki - Son Dakika
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