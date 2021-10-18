Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, tek aday olarak seçime girecek

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, federasyon başkanlığı seçimine tek aday olarak girecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Alper Cavit Kabakçı'nın tek aday olduğu 7. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Olağan Genel Kurulu 28 Ekim Perşembe günü Ankara TZOB Otel'de saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Ekim Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak.