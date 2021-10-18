Üye Girişi
Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, tek aday olarak seçime girecek - Son Dakika

Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, tek aday olarak seçime girecek

18.10.2021 17:09
Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, tek aday olarak seçime girecek

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, federasyon başkanlığı seçimine tek aday olarak girecek.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, federasyon başkanlığı seçimine tek aday olarak girecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Alper Cavit Kabakçı'nın tek aday olduğu 7. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Olağan Genel Kurulu 28 Ekim Perşembe günü Ankara TZOB Otel'de saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Ekim Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Ekim, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, tek aday olarak seçime girecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı 17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor 16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi 16:40 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı 16:10 İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı Yüksek gelen hesap yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı 15:57 Yüksek gelen hesap yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 15:22 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı
17:00 Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
16:55 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
15:56 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz         
17:04
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi         
16:56
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı         
16:07
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi         
14:53
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı İspanya'da kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde ortaya çıktı         
10:59
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 17:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, tek aday olarak seçime girecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement