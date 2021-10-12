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Kapadokya'da tarihin içinde koşacaklar - Son Dakika

Kapadokya'da tarihin içinde koşacaklar

12.10.2021 11:18
Kapadokya'da tarihin içinde koşacaklar

Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 16 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 16 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Kapadokya'da gerçekleştirilecek organizasyona katılacak sporcular, doğanın ve tarihi yerlerin içinde yarışma fırsatı bulacak.

Sporcular; Aşk Vadisi, Uçhisar Kalesi, gün batımı manzarası ile dikkati çeken Kızılçukur Vadisi, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden olan Çavuşin, volkanik toprakların üzerindeki üzüm bağları, milyonlarca yılda oluşan peri bacaları, taş evleri, görkemli konakları, tarihi ve fantastik coğrafyası ile ünlü Kapadokya'nın güzelliklerinin içinde koşacak.

Yarışla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Salomon Kapadokya Ultra-Trail Organizatörü Aydın Ayhan Güney, "Kapadokya, görsel güzellik açısından dünyada tek. Böyle başka bir yer yok. O sebeple gelen kişiler sadece burada koşmak için değil turistik amaçla da seyahat ediyor." diye konuştu.

Geçen yıl salgın nedeniyle yarışı düzenleyemediklerini anlatan Güney, "Bu yıl talep çok iyi, beklediğimizin üzerinde. 2500'ün üzerinde sporcu gelecek. Bunların yüzde 40'ı yabancı ve yakınları. Misafirler, basın ve görevlileri de sayarsak yaklaşık 4000-4500 kişilik bir kalabalık oluşacak. İyi bir yarış bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamam, sadece hava şartlarıyla ilgili endişeliyiz ama baktığımız zaman o da uygun görünüyor. Böyle devam ederse hem sporcular hem de bizim için hava şartları çok güzel olacak. İyi bir yarış bekliyoruz, eğlenceli ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyona 64 ülkeden sporcuların geleceğini aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Binin üzerinde yabancı sporcu gelecek. 2019'da 80 ülke vardı. Pandemi sebebiyle seyahat edemeyen ülkeler var. Bize çok yoğun sporcunun geldiği İtalya, dönüşte karantina istediği için İtalyan sporcular maalesef gelmiyor. Çin, Japonya, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerden çok sporcumuz vardı. Onlar, Türkiye'ye hiç seyahat edemiyor şu anda. O sebeple ülke sayısı 64 ama yine de pandemi koşullarında çok iyi."

"3 günlüğüne Kapadokya'ya değil, 10-15 günlüğüne Türkiye turuna geliyorlar"

Güney, "Pandemi kurallarıyla ilgili çok ciddi önlemler aldık. Bu da yabacıların güven duyması açısından önemli. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Patika Koşuları Birliğinin kurallarını uygulayacağız. Tüm katılımcılar aşı kartı ya da PCR sonucu göstermek zorunda." ifadelerini kullandı.

Yarışa katılan yabancı turistlerin ülke turizmine yaptıkları katkıya dikkati çeken Güney, şunları söyledi:

"Özellikle yabancılar buraya geldikleri zaman farklı yerleri de geziyor. 3 günlüğüne Kapadokya'ya değil de 10-15 günlüğüne Türkiye turuna geliyorlar. Alım gücü yüksek, beyaz yakalı insanlar geliyor. O sebeple tahmini olarak Türkiye ve bölge turizmine 20 milyon liradan fazla katkı sağlanıyor. Bir hafta sonu organizasyonu için ciddi bir rakam."

Klasik üç yarışın yanı sıra bayrak yarışları da organize edilecek

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de bu yıl klasikleşen 119 kilometre, 63 kilometre ve 38 kilometre yarışlarının yanı sıra "Kapadokya Takım Oyunları" ismiyle takım yarışları da yapılacak.

Bayrak yarışı konseptinde organize edilecek etkinlik, her bir takım üyesinin 38 kilometre veya 63 kilometre parkurlarının bir bölümünü koşarak, bu heyecana ortak olmasına imkan tanıyacak.

Togo Cumhuriyeti, Kapadokya, Cumartesi, 16 ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kapadokya'da tarihin içinde koşacaklar - Son Dakika Spor


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