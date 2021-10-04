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Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı - Son Dakika

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

04.10.2021 16:04
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı, System.String[]

Karatay Belediyespor Kulubü, hafta sonunda İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Karatay Belediyespor Kulubü, hafta sonunda İzmir'de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gençler kategorisinde bireysel olarak yarışan Emirhan Danış da Türkiye şampiyonluğunu elde ederken; bireyselde Abdullah Mehmet Tükel Türkiye ikincisi, Furkan Erkıç ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda Türkiye'nin dört bir yanından 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Karatay Belediyespor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı da şampiyonaya 6 sporcusuyla katıldı. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan organizasyonda Karatay Belediyespor Trampolin Cimnastik Takımı, Yıldızlar Kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Gençler Kategorisinde bireysel olarak yarışan Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Emirhan Danış da tüm rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu olurken, yine bireyselde yarışan Abdullah Mehmet Tükel, Türkiye ikincisi oldu. Furkan Erkıç ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Öte yandan şampiyonada Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) de sporcu seçildi. Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Emirhan Danış, Trampolin Cimnastik'te gerekli puan barajını aşarak TOHM'a girmeye hak kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamada, Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında ter döken ve dereceye giren kulüp sporcuları ile hocalarını tebrik etti. Başkan Hasan Kılca, "Karatayımızı pek çok alanda olduğu gibi sporda da önemli bir konuma taşıyacağımızı söylemiştik. Bu gayretle hareket ediyor ve ilçemizde sporun her branşını desteklemeye çalışıyoruz. Karataylı çocuklarımız ve gençlerimiz de bu desteğimizin karşılığı olarak birçok branşta önemli başarılara imza atarak bizleri gururlandırıyorlar. Son olarak İzmir'deki Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar, sporcularımız, aileleri ve hocalarımız kadar bizleri de çok mutlu etti. Ben sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, bununla da yetinmeyerek daha büyük başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bizler de onların destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA

Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı
Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı

Abdullah Mehmet, Cimnastik, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karatay'dan Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonasında büyük başarı - Son Dakika
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